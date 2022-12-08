В Челябинской области 93 человека за день заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 93 новых случая коронавируса. Это на три меньше, чем накануне. Тем не менее, уже месяц заболеваемость не снижается. Самый низкий показатель новых заражений (91 случай Covid-19 за день) зафиксировали ровно месяц назад, 8 ноября.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 1 310 жителей Челябинской области. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 394 325 южноуральцев.

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