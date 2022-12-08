Южноуральцы узнают, кому отдано «Сердце Пармы» с помощью KION

Фото предоставлено KION

Онлайн-кинотеатр KION от МТС представит жителям Челябинской области премьеру отечественного исторического блокбастера «Сердце пармы» Антона Мегердичева, режиссера проекта «Движение вверх». Самый кассовый российский фильм 2022 года станет доступен подписчикам сервисам с 8 декабря.

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа-бестселлера Алексея Иванова («Географ глобус пропил») и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин «Движение вверх» (2017) и «Метро» (2012). Съемки картины проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, и было пошито около 500 костюмов. Золотая статуэтка Сорни-Най также подлинная, она хранится в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске.

Премьера фильма прошла в рамках открытия и 44-го Московского Международного кинофестиваля.