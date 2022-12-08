Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайн

Фото предоставлено билайном

Почти 60% респондентов считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удаленном формате. Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные проходят образовательные курсы или участвуют в совещаниях по видеосвязи.

Среди обязательных условий для комфортной «удаленки» участники опроса указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим – его выбрали 72% опрошенных.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в 10 городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% респондентов уже работают или хотели бы работать удаленно. Отмечается, что этот показатель выше всего у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

*Исследование было проведено в городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» (12+).

Реклама: beeline.ru, LjN8KTUe9