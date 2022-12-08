Матч звезд КХЛ в Челябинске откроет шоу с участием популярных артистов: программа

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В выходные в Челябинске продолжится Фонбет неделя звезд хоккея. 10 и 11 декабря на льду арены «Трактор» пройдут матч звезд КХЛ и мастер-шоу. В звездном мини-турнире примут участие 4 команды четырех дивизионов: Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова. Полноценными участниками турнира станут популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока.

Зрителей звездного уикенда ожидает насыщенная программа. В холле ледовой арены «Трактор» с 12:00 и в перерывах матча будут работать тематические зоны: автограф-сессия с участием хоккеистов, бросковая зона, конкурс «Удержи шайбу», мастер-классы по обмотке клюшки, фотозоны, зона аквагрима, танцевальные перфомансы и многое другое.

В 14:00 начнется церемония открытия и шоу с участием ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА. Программа продолжится конкурсами мастер-шоу: круг на скорость, эффектный буллит, сила броска и полуфинальными матчами. На следующий день пройдут конкурсы мастер-шоу: надежная защита, точность броска, конкурс капитанов, а также матч за третье место и финал. Кроме того, всех ждет выступление Клавы Коки.

На лед арены «Трактор» выйдут сразу 7 игроков хоккейных клубов Челябинска и Магнитогорска. В команде дивизиона Харламова сыграют: нападающие Антон Бурдасов («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»), а также один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ – нападающий Роман Канцеров («Стальные лисы»). Главный тренер дивизиона Илья Воробьев («Металлург»), капитан команды – Антон Бурдасов.

«Само попадание на матч звезд уже честь и признание, особенно учитывая, что меня выбрали болельщики, за что им огромное спасибо, а назначение капитаном еще большая неожиданность. Можно говорить, что капитанство – это изначально ответственность, но матч звезд, особенно в таком интересном и свежем формате, это, скорее, возможность для зрителей и самих игроков насладиться веселой и непринужденной атмосферой праздника. Поэтому с ребятами из команды будем работать именно на шоу и больше взаимодействовать с трибунами», – цитирует Антона Бурдасова сайт КХЛ.

За дивизион Тарасова сыграют уроженцы Челябинска Никита Нестеров (ЦСКА) и Максим Шалунов («Локомотив»). Нестеров выведет на лед команду дивизиона Тарасова с капитанской литерой.

«Челябинск – родина, я там делал свои первые шаги в жизни и хоккее. Будет приятно собраться там, показать шоу нашим болельщикам. Семья всегда следит за матчами ЦСКА, сборной России. Близкие поддержат и в Челябинске. Хочется победить, порадовать их. Если ты профессиональный спортсмен – всегда хочешь выиграть любой турнир. Матч звезд – шоу, но и уровень свой там тоже нужно показать», – рассказал сайту КХЛ Никита Нестеров.

Напомним, неделя звезд хоккея проходит в Челябинске с 3 по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». Кубок вызова МХЛ и матч звезд ЖХЛ состоялись 3 и 4 декабря. В первом матче сильнее оказалась сборная Востока (5:2), у женщин победу праздновала команда Запада (3:4).

Отметим, мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, Фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».