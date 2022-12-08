Можно печь сладкие булочки: в Челябинской области подешевели сахар и мука

В декабре цены на продукты могут заметно измениться Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние две недели в Челябинской области подешевели сахар и мука, но выросли в цене картофель и мясо. Об изменениях цен в крупнейших сетях супермаркетов рассказали в региональной Контрольно-счетной палате.

— Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 10 позиций показали снижение цен, а 4 позиции выросли, — сообщили в КСП.

Аналитики уточнили, что уже в ближайшее время цены на многие продукты могут подскочить. Такое регулярно происходит в преддверии Нового года.

За последние две недели сильнее всего, на 5,4% подешевел сахар. Мука стала стоить меньше на 4,6%. Цена поваренной соли уменьшилась на 3,4%, а за свинину с костями стали просить на 2,9% меньше.

На 1,5% и менее подешевели гречка, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, молоко и хлеб.

При этом белокочанная капуста подорожала сразу на 14,8%, картофель вырос в цене на 8,2%, а говядина с костями на 3,5%.

Почти не изменилась за де недели цена куриных окорочков: она увеличилась на 0,05%.

Ранее в КСП рассказали, как жителям Челябинской области сэкономить при покупке продуктов к новогоднему столу.

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