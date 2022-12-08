Контейнер под вторсырье — в каждом дворе: ЦКС увеличит зону покрытия раздельным сбором отходов в Челябинске и Копейске

До конца года в Челябинске и Копейске планируется установить 2200 контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). Проект реализуется под эгидой Центра коммунального сервиса (региональный оператор по обращению с ТКО), при его реализации будет использоваться два подхода к работе:

Первый подход — дуальный сбор отходов, при котором на контейнерных площадках устанавливаются два типа баков: для смешанного неотсортированного мусора (органики), другой – для четырех видов вторичного сырья (пластика, стекла, картона и металла). Баки под несколько видов вторичного сырья будут окрашены в желтый цвет, на них будет нанесена соответствующая поясняющая маркировка.

Второй подход — установка на контейнерных площадках отдельных баков для сбора только одной фракции вторсырья — пластика (это ПЭТ-бутылки от напитков, а также пластиковая тара от косметических средств и бытовой химии – шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и т.п.). Контейнеры для сбора пластика можно будет узнать по оранжевому, либо красному цвету. На них также будет нанесены пояснения с указанием видов пластика, для сбора которых они предназначены.

Баки под РСО появятся во всех районах областного центра, их расстановка начнется с дворовых площадок Советского, Центрального и Металлургического районов. В общей сложности в областном центре планируется установить 1800 баков для дуального сбора (желтые баки) и 84 контейнера для сбора пластика (оранжевые баки).

На контейнерных площадках соседнего с Челябинском Копейска в рамках проекта будут установлены более 300 баков под пластик (оранжевые баки).

Ранее ЦКС установил в Челябинске и в ближайших к областному центру микрорайонах Сосновского района 400 контейнеров для сбора пластика. Проект показал свою эффективность. Люди, получившие возможность разделять отходы, активно включились в процесс. Ежемесячный вывоз пластика из контейнеров достиг 10 тонн.

Приобретение новой партии контейнеров и их установка на 100 % закроет потребность в раздельном сборе отходов в Челябинске и Копейске. Места установки емкостей под вторичное сырье будут отмечены на интерактивной «Карте вывоза», которая расположена на сайте регионального оператора и позволяет найти ближайший к дому контейнер для сбора вторсырья. В планах ЦКС — установка контейнеров для РСО в других крупных муниципальных образованиях региона.

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