Найдены самые качающие жители Южного Урала. Челябинцы – не в лидерах

Фото пресс-службы МегаФона

Самыми качающими жителями Челябинской области в 2022 году стали верхнеуральцы и юрюзанцы. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 26 гигабайт трафика – этого хватит, чтобы три дня без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра на 58% выше, чем средний показатель по региону.

Согласно обезличенной статистике экспертов МегаФона, сразу семь населенных пунктов обходят по любви к интернету южноуральскую столицу. К началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

1. Верхнеуральск — 26,2 Гб;

2. Юрюзань — 26 Гб;

3. Миньяр — 22 Гб;

4. Усть-Катав — 19,5 Гб;

5. Катав-Ивановск — 19 Гб;

6. Пласт — 18,4 Гб;

7. Троицк — 18 Гб.

Для сравнения обычно жители в Челябинской области прокачивают около 16 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 25%. А вот меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Верхнем Уфалее, Снежинске, Кусе, Южноуральске и Нязепетровске.

Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказался Верхний Уфалей, где горожанин в среднем беседует по телефону около 7,5 часов в месяц. В рейтинг также смогли попасть жители столицы:

1. Верхний Уфалей — 460 минут;

2. Касли — 459 минут;

3. Карабаш — 456 минут;

4. Куса – 441 минута;

5. Трехгорный-1 — 438 минут;

6. Челябинск — 435 минут;

7. Нязепетровск — 434 минуты.

«Жители области, наши абоненты, одни из самых общительных и качающих абонентов в УрФО. Кто-то предпочитает больше звонить, другим нравится писать в соцсетях или мессенджерах, а для нас важно – предоставить всем, независимо от способа коммуникации, качественные телеком-услуги. Для этого осенью мы на 50% расширили возможности сети 4G, чтобы “места” в интернете хватало всем, а звонки в VoLTE проходили еще в более высоком качестве», — прокомментировал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.