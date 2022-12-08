В Челябинске все новые трамваи выведут на линию к 15 декабря

Полностью все трамваи обновят к концу 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До 15 декабря все закупленные новые трамваи для Челябинска выйдут на линию. До этого из 30 новые вагонов на маршруты встали не все. По остальным завершается работа по брендированию, оформлению страховки и других документов. Об этом в эфире «Комсомольской правды-Челябинск» сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Он также озвучил информацию о закупе нового транспорта:

− У нас план грандиозный: 74 вагона в 2023 году, еще 66 вагонов – в 2024. До конца 2024 года мы полностью обновим трамвайные вагоны в Челябинске. Деньги на это уже есть.

Алексей Нечаев подчеркнул, что еще 32 вагона в 2024 году появятся для проекта метротрама.

Министр транспорта также пообещал, что работы по предоставлению трамваю приоритета на дороге будут продолжены.

− В прошлом году мы закрывали много магистральных перекрестков индукционными петлями, чтобы трамвай мог получить приоритет проезда. В этом году занялись устройством остановочных павильонов и посадочных платформ. На следующий год будем планировать регулирование работы светофоров, - прокомментировал Алексей Нечаев.

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