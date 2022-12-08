Хуже жить после санкций стали 45% челябинцев

У челябинцев спросили, повлияли ли на них санкции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Западные санкции и уход из России иностранных компаний ухудшили жизнь 45% жителей Челябинска. Таковы результаты опроса, проведенного челябинским филиалом РАНХиГС.

35% горожан заявили, что качество их жизни немного ухудшилось, а еще 10% заявили, что жизнь ухудшилось сильно.

При этом 52% опрошенных не заметили никакой связи между санкциями и урановом своей жизни.

Стоит отметить, что опрос проводили в конце июля-начале августа, а его итоги подвели только сейчас.

Специалисты РАНХиГС отмечают, что об отсутствии связи санкций и качеством своей жизни чаще всего говорили высокообеспеченные челябинцы и респонденты в возрасте 45-59 лет.

О небольшом ухудшении качества жизни чаще сообщали челябинцы со средним достатком и студенты.

А в значительном ухудшении качества жизни после ухода с рынка западных компаний и введения санкций чаще всего признавались малообеспеченные жители Челябинска.

Напомним, в Челябинской области проанализировали изменение цен на ключевые продукты в последние две недели. Оказалось, что в регионе дорожает картофель, но подешевели сахар и мука.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.