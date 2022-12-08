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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:52

Житель Челябинской области запер 12-летнего мальчика в багажнике машины

Теперь его за это будут судить
Елена КОЛЧИНА
Мальчик 20 минут провел в багажнике

Мальчик 20 минут провел в багажнике

В Челябинской области будут судить мужчину, который запер ребенка в багажнике.

Это случилось минувшим летом в поселке Береговой Каслинского района. 24-летний мужчина разозлился на 12-летнего школьника и решил ему отомстить. Он схватил мальчика, силой запихнул в багажник своей LADA Priora, запер там и не выпускал 20 минут, игнорируя доносящиеся из багажника протесты.

Мужчину теперь будут судить за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

За 20-минутное заточение ребенка житель Карталинского района сам может лишиться свободы на срок до 5 лет.

— Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, принес извинения потерпевшему, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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