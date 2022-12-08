В Челябинске разработают приложение для пополнения транспортных карт

Валидаторы для безналичной оплаты установили во многих автобусах, трамваях и троллейбусах. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске появится единый оператор системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Это произойдет уже в декабре. Об этом КП-Челябинск сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Это делается для удобства пассажиров. Новый оператор должен увеличить число точек продаж транспортных карт и разработать новое приложение для пополнения. По словам Алексея Нечаева, создание приложения – это задача на следующий год.

В этом году челябинцев усиленно приучали оплачивать проезд в общественном транспорте безналом. Но покупать и пополнять транспортные карты, которыми платить выгоднее, пока удобно не всем.

Напомним, в Челябинске с 10 августа повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Платить транспортной картой стало выгодно. Поэтому в городе стали расширять список мест, где их можно купить.

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