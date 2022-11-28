Губернатор Алексей Текслер встретился с женщинами-волонтерами, которые шьют одежду для мобилизованных

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с женщинами-волонтерами, которые шьют одежду для мобилизованных. В благотворительном сообществе «Шьем нашим» состоят более 150 женщин, которые на безвозмездной основе занимаются производством теплой одежды, тактических носилок, маскировочных сетей и других необходимых вещей. За два месяца своей работы они отправили уже 5 тонн гуманитарного груза для бойцов в зону специальной военной операции.

Женщины планируют заниматься шитьем и дальше. Губернатор Алексей Текслер пообещал волонтерам, что поддержит сообщество в этом важном начинании и обеспечит их всеми необходимыми материалами.

— Поздравил всех, кто был в этот день в небольшой мастерской, с Днем матери. Их душевный порыв абсолютно искренний, какой бывает только у мамы. Отдать лучшее, передать не просто вещи, а то, что сделано с материнской любовью, — сказал Алексей Текслер.

Волонтеры работают ежедневно, а пожертвования тратят только на расходные материалы. У многих мужья и сыновья участвуют в спецоперации.