На неделе звезд хоккея в Челябинске выступят Клава Кока, ST и Анет Сай

Клава Кока Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске во время недели звезд хоккея выступят популярные артисты Клава Кока, Кирилл Скрипник, Анет Сай, ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА и Егор Шип. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Неделя звезд стартовала в Челябинске 3 декабря и продолжится в ближайшие выходные, 10 и 11 декабря. Все мероприятия пройдут в ледовой арене «Трактор».

В матче звезд КХЛ поучаствуют игроки «Трактора», «Металлурга», «Стальных лис», ЦСКА и «Локомотива».

В перерывах игры в холле ледовой арены болельщиков будут ждать фотозоны, танцевальные перфомансы, площадка аквагрима. Известные хоккеисты проведут автограф-сессию.

Кроме того, состоится мастер-шоу: конкурсы по силе и точности броска, эффективности буллитов, надежной защите.

Ранее мы подробно рассказывали о программе недели звезд, составе звездных команд и стоимости билетов.

Напомним, Клава Кока зачастила в Челябинск. Выступать в городе она будет уже в третий раз за год причем в предыдущий раз концерт чуть не сорвался из-за болезни артистки.

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