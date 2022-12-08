Проверить уборку снега в Челябинске можно через приложение на мобильном телефоне

По камерам отслеживают, как убрали снег. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отслеживать уборку снега, следить за состоянием дороги и находить угнанные автомобили в Челябинске начали при помощи дорожных метеостанций. О позитивных эффектах работы электронной системы отслеживания климата на трассах КП-Челябинск рассказал глава областного минтранса Алексей Нечаев.

− Метеопосты могут сообщить, что сейчас с состоянием дороги. Они дают среднесрочный прогноз на 2-6 часов, чтобы наши диспетчеры могли перестроить работу подрядчика. Они считывают ветер, температуру покрытия и воздуха, сама камера может транслировать, что сейчас происходит на дорогах.

Видео с камер помогают также раскрывать преступления. Так нашли уже несколько угнанных машин. А система контроля Глонасс помогает отслеживать, где и когда техника проезжала и очищала дорогу.

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