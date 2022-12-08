Жителей Челябинска поймали с тысячами бутылок контрафактной водки в машине

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске троих человек задержали с партией контрафактной водки. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожане везли в фургоне 2 тыс. бутылок спиртного без акцизных марок. Стоимость алкоголя превысила 100 тыс. рублей.

Полицейские вскоре выяснили, откуда взялась нелегальная водка. В Калининском районе Челябинска работал подпольный цех по розливу алкоголя.

Со склада сотрудники МВД изъяли 556 пятилитровых бутылок со спиртом, 1,8 тыс. бутылок водки, 52 бутылки коньяка с этикетками известных марок, 500-летровые емкости со спиртосодержащей жидкостью и оборудование для розлива алкогольных напитков.

В отношении троих горожан возбудили уголовное дело о незаконном обороте немаркированной продукции. Двоих задержанных отправили в изолятор временного содержания, а третьего оставили под подпиской о невыезде.

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