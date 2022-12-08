В Копейске созданный жителями газон с молодыми деревцами превратили в свалку снега

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

Жители Копейска рассказали, что при уборке снега повредили созданный руками горожан зеленый уголок.

Площадку между домами благоустроили инициативные жители. Они на свои средства привезли землю, сами выкопали лунки, посадили цветы и молодые деревца, установили декоративные камни. Летом газон старательно поливали и удобряли, к энтузиастам-садоводам присоединились соседи.

А в начале декабря копейчане с ужасом увидели, как по их газону ездит туда-сюда трактор и сваливает счищенный с дворового пространства снег.

— Где теперь все наши старания? Любое начинание сходит на нет от такого отношения! — с горечью рассказали горожане в группе «Подслушано Копейск» во ВКонтакте. — Попросили не заезжать на газон хотя бы! А потом еще вывозить будут. То есть, то, что не затоптали колесами, позже трактором вообще сгребут и погрузят в машину!

В комментариях к сообщению жители Копейска возмущаются неаккуратностью коммунальных служб. Некоторые, впрочем, винят во всем жильцов, предлагая последним тщательней стеречь свой газон.

— Нужно было осенью огородить кустарники и клумбы, — предлагает одна из пользовательниц.

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