В Челябинской области появится специальный центр реабилитации для тех, кто возвращается с боевых действий

Алексей Текслер регулярно встречается с военнослужащими Челябинской области и узнает, какая помощь им необходима. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о региональных мерах поддержки мобилизованных и их семей на совете при полпреде президента на Урале.

Полпред Владимир Якушев подчеркнул, что возможности у регионов разные, поэтому размер помощи принимается индивидуально.

— Каждый регион опирается на общественный запрос, внимательно прорабатывается порядок предоставления помощи. Механизм должен быть понятный и удобный каждому, — сказал Владимир Якушев.

В Челябинской области принят региональный закон, который содержит пакет мер поддержки для участников СВО. Это единовременные выплаты для мобилизованных в 50 тысяч рублей, 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, семьи мобилизованных получают средства на внутридомовое газовое оборудование. Предусмотрено социальное обслуживание родственников, бесплатное обучение и питание, путевки с загородные лагеря.

Не останутся дети военнослужащих и без новогоднего праздника.

— Проведем новогодние елки для всех детей, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — Речь идет о детях военнослужащих танковой, авиационной дивизии, конечно, детях мобилизованных, всех участников добровольческих отрядов. Плюс всем детям — новогодние подарки.

Особое внимание в регионе уделят тек, кто возвращается с боевых действий. В Челябинской

области откроют специальный центр реабилитации и трудоустройства.

— Окажем необходимую помощь всем, кто возвращается, — уточнил Алексей Текслер.