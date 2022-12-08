Игроки ФК «Челябинск» стали участниками всероссийского проекта «Футбол в школе» и подарили школьникам форму и набор мячей. Фото ФК «Челябинск»

Во время зимней паузы в первенстве России футболисты «Челябинска» время зря не теряют. Совмещают приятное с полезным. На днях игроки челябинского клуба приняли участие в масштабном федеральном проекте Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе». В Челябинском образовательном центре №2 Алексей Пипо, Владимир Ульяновский и Евгений Лопатько провели мастер-класс для школьной команды, подарили игровые майки и набор футбольных мячей.

В Челябинской области уже несколько общеобразовательных школ получили футбольный инвентарь в рамках этого проекта, а в столице Южного Урала этот федеральный проект только стартовал.

— Мы с удовольствием приняли участие в этой акции в поддержку развития детского футбола. Будет развиваться детский футбол, будет расти и уровень футбола в стране. Видно, что у ребят есть определенная база, подготовка. Если мальчишки будут упорно заниматься, развиваться, повышать свое индивидуальное мастерство, дальше, почему бы им не стать профессиональными футболистами. Отличный спортзал, отличные условия. У ребят есть все, чтобы заниматься любимым спортом, — отметил игрок ФК «Челябинск» Алексей Пипо. — Эта школа у нас первая, но это только старт проекта. Всего в нем участвуют 68 школ Челябинской области. Будем стараться радовать детей, чтобы этот проект рос и развивался, — подчеркнул куратор проекта «Футбол в школе» в Челябинской области Дмитрий Люкшин.

СПРАВКА «КП» «Футбол в школе» — проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. С 1 сентября 2022 года в проекте «Футбол в школе» участвуют 2150 школ из 48 регионов страны. Школьники получат от РФС в общей сложности 80 тысяч новых мячей, 57,5 тысяч манишек, 2 тысячи фишек, 6 тысяч сумок для мячей, 2,7 тысяч насосов, 30 тысяч конусов и другой инвентарь. Наборы для каждой школы сформированы в зависимости от количества учеников.

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