В Челябинске и Копейске до конца декабря установят более двух тысяч мусорных контейнеров

В Челябинской области набирает популярность метод раздельного сбора отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца декабря в Челябинске и Копейске собираются дополнительно разместить 2200 контейнеров для раздельного сбора отходов. За их установку отвечает региональный оператор по обращению с ТКО «Центра коммунального сервиса». При реализации проекта будут задействованы два подхода к работе.

Один из них – дуальный сбор отходов. На контейнерных площадках установят баки для смешанного неотсортированного мусора (органики) и для четырех видов вторичного сырья (пластик, стекло, картон и металл).

— Баки под несколько видов вторичного сырья будут окрашены в желтый цвет, на них будет нанесена соответствующая поясняющая маркировка, — пояснили в ЦКС.

При втором подходе на контейнерных площадках отдельно установят баки для сбора пластика. Они будут окрашены в оранжевый или красный цвет. На контейнере будет написано, какие виды пластика туда можно бросать.

Размещение баков начнется с Челябинска (Советский, Центральный и Металлургические районы). В общей сложности всего планируется установить 1800 баков для дуального сбора и 84 контейнера для сбора пластика.

На контейнерных площадках Копейска в рамках проекта установят более 300 баков под пластик (оранжевые баки).

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