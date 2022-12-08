«Хватал за волосы и кидал в снег»: на работницу салона сотовой связи в Магнитогорске напал бывший возлюбленный

Агрессивного магнитогорца увезли в полицию. Фото: Право роста / vk.com

Любовная драма, едва не приведшая к трагедии, случилась в Магнитогорске Челябинской области. Мужчина пришел в салон сотовой связи, где работает его бывшая девушка, и устроил скандал. Он начал запугивать свою экс-возлюбленную и угрожать убийством.

Продавец дважды вызывала группу быстрого реагирования по тревожной кнопке, которые приезжали и беседовали с магнитогорцем. Но этого оказалось мало. Буян вернулся, схватил девушку за волосы, вытащил на улицу и швырнул в снег. На третий раз охранники вызвали полицию, чтобы те сковали мужчину в наручники.

Агрессивного Ромео отвезли в участок, где составили протокол за хулиганство. Девушка не осталась в стороне и написала на него заявление.

— В отношении жителя Магнитогорска составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме этого, ведется расследование по факту побоев, — рассказали в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Любовные отношения нередко заканчиваются подобными скандалами. В сентябре этого года челябинец ворвался в парикмахерскую, где работала его бывшая жена. После словесной перепалки он выстрелил в нее, а затем попытался убить себя. План мужчины сбылся, но не сразу. Стрелявший горожанин скончался на следующий день в реанимации, а сотрудница парикмахерской — через два месяца.

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