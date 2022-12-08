В Челябинской области полиция усилит борьбу с наркопреступностью

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области прошло расширенное заседание коллегии с участием представителей силовых ведомства и правительства региона. Одной из главных тем, которую обсудили стороны, стала борьба с наркопреступностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С докладом на заседании коллегии выступил начальник УНК областного главка полковник полиции Александр Якубенко. Он рассказал, что в 2022 году было выявлено порядка 6,5 тысяч наркопреступлений, из них более 5 тысяч - тяжких и особо тяжких. При этом за последние три года увеличилось в 1,8 раза число наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Кроме того, совместно с Роскомнадзором выявлено и заблокировано 685 сайтов по продаже наркотических средств.

На учете в медицинских организациях региона состоит более 9 тысяч наркозависимых южноуральцев. В этом году к административной ответственности привлекли 814 человек за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий и лечения от наркомании.

Особое внимание в ходе доклада было также обращено и на то, что на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за употребление наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ состоит 53 подростка-правонарушителя.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков отметил, что нужно выработать стратегию, которая позволит снизить наркопреступность и наркопотребление в регионе до минимума, особенно среди подростков.

— Необходимо принять такие меры, чтобы в каждый житель челябинской области понимал, что наркомания – это беда и трагедия, чтобы родители объясняли детям, что у наркозависимого человека нет будущего, он разрушает свое здоровье, укорачивает себе жизнь, теряет социальные связи и становится опасным для общества, и с раннего возраста прививали подрастающему поколению привычку к здоровому образу жизни. Наша цель – создать такую атмосферу, когда сама идея употребления наркотиков уйдет в прошлое, потеряет всякий смысл, — подчеркнул Михаил Скоков.

Кроме того, главный полицейский Южного Урала дал поручение обратить особое внимание на места торговли, особенно расположенные вблизи учебных заведений, с целью выявления мест реализации незаконной табачной и иной продукции. При дальнейшем обсуждении было принято решение изучить передовой опыт других регионов страны, детально проанализировать наркоситуацию на каждой территории области и, исходя из полученных данных, внедрить эффективные технологии по снижению наркозависимости, привлекая к этой работе муниципалитеты.

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