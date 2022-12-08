Промышленные кластеры Челябинской области наращивают объемы производства

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.

Промышленные кластеры Челябинской области показывают устойчивый рост объемов производства. Южный Урал находится в тройке российских регионов-лидеров по этому показателю, а кластерная политика нашей области признана одной из лучших региональных практик страны.

Это позволило предприятиям сохранить штатную численность на уровне 98%, добиться увеличения средней заработной платы на 8-10%, нарастить объемы выпуска востребованной продукции, а в отдельных случаях оперативно запустить новые производства.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий рассказал, что после воссоздания губернатором Челябинской области Алексеем Текслером областного минпрома в 2019 году, на Южном Урале вернулись к теме развития промышленных кластеров. В 2020-ом глава региона поддержал предложение и на федеральном уровне продвинул инициативу возобновления действия механизма стимулирования участников промкластеров. По распоряжению губернатора из областного бюджета регулярно выделяются средства, которые позволяют оказать финансовую помощь целому ряду таких южноуральских предприятий.