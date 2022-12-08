Аграрии Челябинской области получили 2,7 млрд рублей государственной поддержки

Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области.

На господдержку южноуральских аграриев в 2022 году направлено 2,7 млрд рублей. Субсидии из регионального и федерального бюджетов выплачиваются более чем по 35 направлениям.

В их числе те, которые выплачиваются на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Только из регионального бюджета субсидируются такие направления как приобретение техники удобрений, поддержка животноводства, племенное дело и многие другие. Также в 2022 году появились новые субсидии на переработку молока производство хлеба и муки, которые как раз работают в условиях санкций, когда дорожает логистика и закупаемое сырье.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что южноуральские аграрии достойно встретили все вызовы, однако по продовольственной безопасности поставлены и новые задачи. Глава региона уточнил, что применяя современные технологии, область может существенно увеличивать урожайность и пообещал поддержу властей. Она будет оказана в приобретении техники, оборудования, удобрений, внедрения самых современных технологий хранения овощей и картофеля, модернизации молочного животноводства.