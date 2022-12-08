Казаки Челябинской области в 2023 году получат субсидии на охрану общественного порядка и новую форму

Фото: Андрей АБРАМОВ

Федеральное агентство по делам национальностей отметило Челябинскую область за развитие казачества. Южный Урал занял 3 место в рейтинге агентства, участвующих в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Итоги подвели в Москве на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны.

Челябинская область была отмечена за поддержку казачьего движения, что по словам министра общественной безопасности Челябинской области Светланы Костиной является заслугой губернатора Алексея Текслера. Именно по его инициативе в этом году начали предоставляться субсидии казачьим обществам на охрану общественного порядка.

Поддержка казачества в Челябинской области в 2023 году будет усилена. Помимо выделенных субсидий казакам также закупят форму — летний и зимний варианты, в которой они будут патрулировать. Отдельное внимание будет уделено и работе с молодежью, чтобы у казаков Южного Урала подрастала смена.