Родители Челябинской области купили путевки в детские лагеря на 235 млн рублей

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В Челябинской области подвели итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году. За эти месяцы создан туристический макрорегион «Большой Урал», почти 9000 детей побывают в бесплатном путешествии по Южному Уралу, на более чем 235 млн рублей куплены путевки в Челябинскую область только за первый этап программы «кешбэка». Продолжается развитие и продвижение национального туристического маршрута «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!»

Челябинская область — один из 18 регионов-участников пилотного проекта социального заказа в сфере туризма. Его софинансирование из областного бюджета составило 20 млн рублей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что туризм — одна из важнейших точек развития Южного Урала. В регионе идет активное продвижение туристического потенциала, прежде всего за его пределами и на федеральном уровне. Сейчас разворачивается целый ряд проектов на различных территориях. Продолжается поддержка туристического бизнеса и инвесторов, в первую очередь, в части развития инфраструктуры, а также идет работа по привлечению средств федеральной поддержки на эти цели.