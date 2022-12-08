В Ленинском районе Челябинска не разрешили строить микрорайон на месте профилактория

Вместо жилых домов могут возвести деловые здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Челябинска не будут строить микрорайон на месте местного профилактория. Об этом стало известно по итогам публичных слушаний в доме архитектора.

Так, застройщику предложили использовать участок не под жилую, а под общественно-деловую застройку. Вопрос об этом вынесли на комиссию.

Сам участок расположен неподалеку от клинической наркологической больницы и храма «Неупиваемая чаща». Причина для сноса — профилакторий находится в запущенном состоянии и не используется эффективно.

Ранее на этих же публичных слушаниях приняли решение построить два новых микрорайона в Советском районе Челябинска. Кроме жилых домов обещают построить два детских сада и школу на 1500 мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.