Жителя Челябинской области после покупки шашлыка и букета для возлюбленной задержали полицейские

Копейчанин хотел порадовать женщину цветами за чужой счет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Копейске задержали мужчину, который нашел чужую банковскую карту и принялся тратить с нее деньги.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», карту выронил в такси 26-летний житель Копейска. Со счета горожанина вскоре начали списывать деньги, и он заявил в полицию.

Сотрудники МВД выяснили, что карту в салоне такси подобрал 34-летний ранее судимый копейчанин. Он очень обрадовался находке и не стал искать владельца карты, а пошел с ней по магазинам. Мужчина приобрел спиртное и шашлык, а еще купил на чужие деньги букет цветов для любимой женщины.

Полицейские отобрали у горожанина карту, а в отношении него самого возбудили уголовное дело о краже. Внеплановый праздник может обернуться для мужчины лишением свободы на срок до 6 лет.

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