Пятый день в дыму: в Челябинске снова продлили режим НМУ

Смог не рассеется раньше вечера 9 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продлили действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях до 19:00 9 декабря. В Единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что вредным примесям в воздухе мешает рассеиваться слабый ветер, дующий вдобавок в неблагоприятном направлении.

Из режима НМУ Челябинск не выходит с понедельника 5 декабря. За неделю в городе неоднократно регистрировали превышения предельно допустимых концентраций по различным загрязняющим веществам.

Например, на улице Южный Бульвар оказалась превышена ПДК по диоксиду азота и микрочастицам. Превышение по диоксиду азота зафиксировала также измерительная станция на улице Чичерина. На Российской улице и Комсомольском проспекте зафиксировали превышения по частицам 10 мкм и 2,5 мкм. А измерительный пункт на улице Мамина, рядом с Первым озером, стабильно регистрирует превышения по формальдегиду.

По прогнозам метеорологов, в выходные ветер в Челябинске сменит направление с северо-западного и западного на юго-западный. Но сила ветра при этом не усилится.

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