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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:19

Более 40 тысяч жителей Челябинской области заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Школьников начинают отправлять на дистант
Авторы (2):
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Дарья МАРКОВА
Грипп распространяется среди детей и взрослых

Грипп распространяется среди детей и взрослых

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Челябинской области зафиксировали более 40 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом КП-Челябинск рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова. По ее словам, рост заболеваемости продолжается, а ситуация в целом похожа на прошлогоднюю, и она оставляет желать лучшего.

— Сиутация выглядит неблагополучно. Заболеваемость растет за счет школьников и взрослого населения. Это необычно, поскольку обычно грипп — эпидемия детская, — добавила Татьяна Софейкова.

В связи с такими цифрами в больницах и социальных организациях вводятся ограничения. Роспотребнадзор рекомендует отправлять школьников на дистант, если количество заболевших детей в классе составляет 20%. Такие меры принимают, чтобы не допустить распространения болезни по всей школе.

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