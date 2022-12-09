Еще больше потребителей услуги по вывозу ТКО получили единые квитанции

С декабря жители большинства муниципалитетов, которые входят в состав Челябинского, Карабашского и Магнитогорского кластеров, в которых услугу по обращению с ТКО оказывает Центр коммунального сервиса, стали получать единые квитанции на оплату нескольких коммунальных услуг. В платежный документ от расчетного центра ООО «Новые коммунальные решения» в числе прочих включены начисления за услугу по вывозу мусора.

На единые квитанции с декабря переведены все потребители коммунальных услуг, проживающие на территории следующих муниципальных образований:

В Челябинском кластере:

Еткульский район,

Еманжелинский район,

Красноармейский район,

Кунашакский район,

Октябрьский район,

Пластовский район,

Сосновский район,

Троицкий район,

Увельский район,

Троицкий городской округ,

Южноуральский городской округ.

В Карабашском кластере:

Златоустовский городской округ,

Карабашский городской округ,

Кусинский район,

Миасский городской округ,

Чебаркульский городской округ,

Чебаркульский район,

Уйский район.

В Магнитогорском кластере:

Верхнеуральский район,

Кизильский район,

Агаповский район,

Нагайбакский район,

Чесменский район,

Варненский район,

Локомотивный городской округ,

Брединский район,

Карталинский район.

Еще в четырех муниципальных образованиях (Челябинске, Копейске, Коркино и Магнитогорске) единая квитанция пока приходит только к жителям частного сектора. Однако в ближайшее время такой же общий на несколько коммунальных услуг платежный документ будут получать и потребители, проживающие в многоквартирном жилом фонде на этих территориях.

Единая квитанция содержит реквизиты поставщиков коммунальных услуг, при этом на перечисленные в квитанции услуги для удобства оплаты введен единый лицевой счет, внесенные на него по принципу «единого окна» средства будут автоматически перечисляться всем поставщикам услуг.

В квитанции содержится QR-код, с помощью которого можно внести единый платеж через банковское приложение.

В документе нового образца также содержится информация с адресами и графиком работы расчетных центров.

Напомним, что в октябре текущего года первые единые квитанции получили жители Карабаша, Чебаркуля, а также Уйского, Кусинского и Чебаркульского районов. В платежный документ вошли начисления за услуги за услугу по обращению в твердыми коммунальными отходами (ТКО) и потребление электроэнергии.

Объединенные платежные документы будут способствовать сокращению объемов использования бумаги для печати квитанций, что, безусловно, будет способствовать сокращению вырубки деревьев.

В случаях возникновения вопросов, касающихся начислений за услуги по обращению с ТКО, потребители могут обратиться в ЦКС. Подать обращение в ЦКС можно в офисах компании, по электронной почте info@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте www.cks174.ru, также работает телефон «горячей линии», его номер — 8 (351) 200 33 83.

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