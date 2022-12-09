Еще больше потребителей услуги по вывозу ТКО получили единые квитанции

С декабря жители большинства муниципалитетов, которые входят в состав Челябинского, Карабашского и Магнитогорского кластеров, в которых услугу по обращению с ТКО оказывает Центр коммунального сервиса, стали получать единые квитанции на оплату нескольких коммунальных услуг. В платежный документ от расчетного центра ООО «Новые коммунальные решения» в числе прочих включены начисления за услугу по вывозу мусора.
На единые квитанции с декабря переведены все потребители коммунальных услуг, проживающие на территории следующих муниципальных образований:
В Челябинском кластере:
Еткульский район,
Еманжелинский район,
Красноармейский район,
Кунашакский район,
Октябрьский район,
Пластовский район,
Сосновский район,
Троицкий район,
Увельский район,
Троицкий городской округ,
Южноуральский городской округ.
В Карабашском кластере:
Златоустовский городской округ,
Карабашский городской округ,
Кусинский район,
Миасский городской округ,
Чебаркульский городской округ,
Чебаркульский район,
Уйский район.
В Магнитогорском кластере:
Верхнеуральский район,
Кизильский район,
Агаповский район,
Нагайбакский район,
Чесменский район,
Варненский район,
Локомотивный городской округ,
Брединский район,
Карталинский район.
Еще в четырех муниципальных образованиях (Челябинске, Копейске, Коркино и Магнитогорске) единая квитанция пока приходит только к жителям частного сектора. Однако в ближайшее время такой же общий на несколько коммунальных услуг платежный документ будут получать и потребители, проживающие в многоквартирном жилом фонде на этих территориях.
Единая квитанция содержит реквизиты поставщиков коммунальных услуг, при этом на перечисленные в квитанции услуги для удобства оплаты введен единый лицевой счет, внесенные на него по принципу «единого окна» средства будут автоматически перечисляться всем поставщикам услуг.
В квитанции содержится QR-код, с помощью которого можно внести единый платеж через банковское приложение.
В документе нового образца также содержится информация с адресами и графиком работы расчетных центров.
Напомним, что в октябре текущего года первые единые квитанции получили жители Карабаша, Чебаркуля, а также Уйского, Кусинского и Чебаркульского районов. В платежный документ вошли начисления за услуги за услугу по обращению в твердыми коммунальными отходами (ТКО) и потребление электроэнергии.
Объединенные платежные документы будут способствовать сокращению объемов использования бумаги для печати квитанций, что, безусловно, будет способствовать сокращению вырубки деревьев.
В случаях возникновения вопросов, касающихся начислений за услуги по обращению с ТКО, потребители могут обратиться в ЦКС. Подать обращение в ЦКС можно в офисах компании, по электронной почте info@cks174.ru и через форму обратной связи на сайте www.cks174.ru, также работает телефон «горячей линии», его номер — 8 (351) 200 33 83.
Новости компаний