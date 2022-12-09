Алексей Текслер призвал отказаться города Челябинской области от новогодних фейерверков

Новый год останется детским праздником, но без салютов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии. Совещание было посвящено празднованию Нового года. Глава региона поручил взять под особую охрану культурные учреждения, а также места массового нахождения людей. Также Алексей Текслер рекомендовал муниципалитетам отказаться от фейерверков и слишком щедрых гуляний.

— Наша задача, чтобы новогодние праздничные дни в области прошли спокойно, — сказал Алексей Текслер, обращаясь к членам правительства. — Особое внимание уделить социальным и культурным учреждениям, где проходят праздничные мероприятия для детей.

В целом, праздники в Челябинской области должны пройти сдержанно, но это касается только взрослых. Все мероприятия для детей пройдут по полной программе.

Главы некоторых южноуральских городов уже заявили, что отказались от фейерверков и шумных гуляний. Решение приняли в Агаповском районе и Озерске.

Ранее губернатор отметил, что в этом году на бесплатные новогодние елки пригласят всех детей наших военнослужащих, а также вручат им подарки.

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