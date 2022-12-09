Для пациентов с гриппом в Челябинской области готовы перепрофилировать три тысячи коек

Приказ уже подписан.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинская область готовится к эпидемии гриппа. Минздрав уже выбрал больницы, в которых перепрофилируют койки для пациентов с гриппом. Но речь пойдет о госпитализации только при осложненном заболевании.
− Подписан приказ о перепрофилировании коечного фонда для такой категории пациентов. На первом этапе − 397 коек. Максимальное количество – три тысячи коек, − сообщила КП-Челябинск замминистра здравоохранения области Наталья Шеломова.
Коечный фонд подготовили в областном инфекционном центре и в отдаленных городах.
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Челябинской области заболели 40 тысяч человек. Что интересно, заболеваемость растет не только среди школьников, но и среди взрослого населения.
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