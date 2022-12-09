Такого еще не было! Не упусти шанс купить новогодние подарки без ущерба для кошелька

Подготовка к феерическому розыгрышу 1000 000 рублей идет полным ходом. Считанные дни остаются до завершения регистрации купонов на финал. Если вы уже участвуете в акции, но до сих пор не победили, то необходимо до 14 декабря посетить любой из салонов сети «САМОЦВЕТЫ» и зарегистрировать свои купоны.

Не успели включиться в игру? Тогда стоит поторопиться и до 14 декабря совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ». Продавцы-консультанты в таком случае сразу зарегистрируют купоны для участия в финале. Сейчас можно не только приобрести новогодние подарки по очень привлекательным ценам, но и получить шанс вернуть их стоимость.

18 декабря в ТРК «Алмаз» состоится долгожданный финал акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона». На глазах у присутствующих и зрителей онлайн-трансляции разыграют миллион рублей. Чтобы процесс был максимально честным и прозрачным, все купоны поместят в огромный лототрон. Вытянуть выигрышный билет сможет любой желающий.

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