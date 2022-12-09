Грипп вернулся более активным. К чему готовиться южноуральцам?

Пока о масочном режиме даже нет речи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Во время пандемии коронавируса гриппом болели меньше и в более легкой форме. Но сейчас грипп вернулся. Чего ждать и стоит ли паниковать? На эти вопросы КП-Челябинск ответила замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

− Когда у гриппа есть большой перерыв в контакте с людьми, он приходит более активным. Сейчас, по данным наших соседей-регионов, распространение гриппа идет с центра страны к нам на Урал. В центральных районах уровень заболеваемости выше, чем обычно. Пока рано говорить о том, что грипп более злой − с более высокой летальностью, - подчеркивает специалист.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что вероятность подцепить сразу и грипп, и ковид мала. Но она все же есть. В Челябинской области таких случаев пока не зарегистрировано.

Чтобы избежать микса ковида и гриппа, специалисты рекомендуют ставить две вакцины сразу.

− Одновременная вакцинация от двух инфекций сразу должна стать практикой. Тогда процесс вакцинации будет более легким, − рассказала КП-Челябинск замминистра здравоохранения области Наталья Шеломова.

За прошлую неделю в Челябинской области ОРВИ и гриппом заболели 40 тысяч человек. Больницы уже готовы перепрофилировать койки для пациентов с гриппом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

а также ВКонтакте, Одноклассники.

У нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru