В Челябинской области от гриппа привились 49,7% южноуральцев

Поставить прививку от гриппа еще можно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области от гриппа вакцинировались 49,7% населения. Этот показатель выше, чем средний по России. Об этом КП-Челябинск сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Шеломова:

− В Челябинскую область поступил один миллион 580 тысяч доз вакцин против гриппа. 100% поставки реализовано. За счет средств областного бюджета было закуплено еще 98,5 тысяч доз.

В этой вакцине есть компоненты против свиного гриппа, заболеваемость которым сейчас активно растет. Но насколько прививка эффективна?

− Нет такой инфекции, прививка от которой давала бы 100% результат. До ковида, в зиму 2019-2020, была эпидемия гриппа. На всю область было зарегистрировано всего семь лабораторных случаев у привитых. И у них он может протекать как ОРВИ, − рассказала КП-Челябинск замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова.

Также специалист отметила, что в многолетней (доковидной) динамике заболеваемость между привитыми и непривитыми отличается в 32 раза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

а также ВКонтакте, Одноклассники.

У нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru