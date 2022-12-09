В Челябинской области запретили продавать 46 тыс. пачек сигарет

Контрафактные сигареты не довезли до магазинов Фото: Олег УКЛАДОВ

Челябинские таможенники с начала 2022 года пресекли ввоз 46 тыс. пачек контрафактных сигарет.

— Во взаимодействии с коллегами из других силовых структур проведено 10 проверок на внутреннем рынке области, — уточнил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Только на дорогах региона поймали четыре машины, доставлявших продавцам нелегальные сигареты. В грузах было около 8 тыс. сигаретных пачек.

В отношении нарушителей, которые везли из-за границы табачную продукцию без обязательной маркировки и акцизов, возбудили 5 административных дел и одно уголовное.

Напомним, полицейские нашли в Челябинске подпольный цех по розливу алкоголя. Спиртное там лилось рекой: со клада изъяли бутылки коньяка с этикетками известных марок, тысячи бутылок с водкой, а еще 500-литровые емкости с непонятной спиртосодержащей жидкостью.

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