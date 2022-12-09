Рост на тысячи: в Челябинской области в 2022 году чаще стали заключать браки

Фото: Наталья Могильникова

В Челябинской области с начала 2022 года сыграли 23 803 свадьбы. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС. Там также составили рейтинг районов, жители которых женились активней всего.

На первом месте оказался Курчатовский район Челябинска. В местном ЗАГСе зарегистрировали 1815 браков — это почти 8% все браков в регионе.

С небольшим отрывом второе место занял Советский район Челябинска. Там поженились 1805 пар.

На третьем месте Калининский район Челябинска, в который на регистрацию брака явились 1429 женихов и столько же невест.

Четвертная строка мини-рейтинга досталась Ленинскому району Магнитогорска, где в брак вступили 1337 пар молодоженов.

Отметим, в 2022 году южноуральцы больше стремились официально оформить свои отношения, чем в 2021 году. Если за 11 месяцев нынешнего года поженились почти 24 тыс. пар, то за тот же период прошлого года — 20,5 тыс. пар.

После объявления мобилизации ЗАГСы в регионе перешли на особый режим работы, браки начали заключать прямо в день подачи документов женихом и невестой.

Напомним, в этом году в челябинских ЗАГСах приняли новые правила поведения. Участникам торжественных церемоний запретили пить, курить и бросать в молодоженов конфетти.

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