Челябинская область попала в топ-10 по эффективности в сфере обращения с отходами

Рекультивация свалки в Челябинске - один из успешно реализованных проектов региона. Фото: минэкологии Челябинской области

Челябинская область по итогам 2022 года вошла в топ-10 регионов по эффективности в сфере обращения с отходами. Рейтинг составил Российский экологический оператор в рамках конкурса «Зеленая премия». Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

По итогам 2022 года она особенно отметила успехи Чувашской Республики, Тамбовской области, Саратовской и Челябинской областей, которые впервые попали в топ-10 регионов.

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде – это ключевая задача, которую ставит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В 2021 году закончена рекультивация свалки в Металлургическом районе Челябинска. Аналогичная работа ведется в Магнитогорске - там свалку уже закрыли. По поручению главы региона в федеральный проект «Чистая страна» также включены свалки ТКО в городах Карталы, Верхний Уфалей, Златоуст, Миасс и Троицк.

Рейтинг составил Российский экологический оператор, а итоги подвела зампред правительства России Виктория Абрамченко.