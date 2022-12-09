Работники культуры получили государственную премию Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер наградил лучших работников Челябинской области в сфере культуры и искусства. Лауреатами премии стали 9 южноуральцев.

Среди награжденных артист Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино» Зинаида Бондаревская и художественный руководитель Нового Художественного театра Евгений Гельфонд, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинского института культуры Людмила Лазарева и преподаватель хореографии ДШИ Чебаркульского городского округа Артем Федякин.

Глава Региона подчеркнул, что культурная жизнь в нашем регионе активно развивается, становится ярче, насыщеннее, и разнообразнее.

— Мы видим полные концертные и театральные залы, хорошую посещаемость музеев и библиотек, множество мероприятий в современных модульных библиотеках, клубах, домах культуры, — отметил Алексей Текслер. — Это результат Вашей творческой деятельности.

Алексей Текслер отметил, что Государственная премия в сфере культуры — это, в первую очередь, награда за многолетний самоотверженный труд, признание в таланта и большого личного вклада в развитие региона.