Аграрии Челябинской области предпочитают тратить кредитные деньги на оборудование и сельхозтехнику

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинской области идет активное привлечение инвестиций в аграрную отрасль. Кредитный портфель аграриев региона составил в этом году более 22,5 млрд рублей.

Краткосрочные и инвестиционные кредиты, благодаря поддержке правительства, выдаются по льготной ставке до 5% годовых и используются на пополнение оборотных средств сельхозпредприятий, приобретение техники и модернизацию оборудования.

На заем инвестиционных средств аграрии Южного Урала подали в 2022 году 153 заявки. 142 — на приобретение сельхозтехники и оборудования, 9 заявок — на обновление перерабатывающих производств, молочного животноводческого комплекса. Примерно половина кредитной массы — доля малых форм хозяйствования.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас особый акцент в регионе делается на стимулировании проектов молочного животноводства. По его словам, южноуральские производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Объемы производства молока планируется нарастить на 12%.