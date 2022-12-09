Пятеро детей попали под колеса в Челябинской области

Фото: УГИБДД По Челябинской области

За последние сутки в Челябинской области машины сбили 11 пешеходов, в том числе 5 детей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Все пострадавшие получили травмы, но остались живы.

— Половина наездов произошли в темное время суток, — рассказали в Госавтоинспекции. — При этом во всех случаях на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. В ГИБДД подчеркнули, что повышенный риск создают также снегопады и отражающееся от сугробов солнце. Все это ухудшает видимость на дороге, одновременно гололед создает риск заносов и увеличивает тормозной путь машин.

Напомним, накануне в Миассе грузовик сбил 14-летего школьника, а в Челябинске под колеса иномарки попал 12-летний мальчик.

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