МТС «прокачала» мобильный интернет в Челябинской области

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МТС продолжает развитие сети в городах Южного Урала. Оператор увеличил скорость мобильного интернета в Магнитогорске на 25% с помощью установки новых базовых станций и перенастройки телеком-оборудования.

За счёт обновленного покрытия сети 4G,в города повысилось качество связи для абонентов с помощью технологии VoLTE, что позволяет во время звонков пользоваться 4G-интернетом, например, листать ленту в социальных сетях и переписываться в мессенджерах.

«С помощью технологии Big Data МТС мы видим места и фиксируем временные интервалы, когда жители Магнитогорска наиболее активно используют онлайн-сервисы. В этом году мы усилили покрытие LTE на территории всех районов города, уделив пристальное внимание локациям с наибольшим потреблением цифрового контента – в «Ключевом», на Ленина и Карла Маркса. Теперь за счёт нашей умной сети, которая подстраивается под потребности жителей, мы можем оперативно предоставлять большие мощности спальным микрорайонам в вечерние часы, когда магнитогорцы проводят время в онлайн-кинотеатрах и на других интернет-ресурсах», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС сообщала об улучшении связи и мобильного интернета в городах Челябинской области. Так, этой осенью компания провела работы по увеличении скорости 4G-интернета в Копейске.