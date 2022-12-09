Челябинским ТРЦ предлагают сменить формат, чтобы не опустеть

Крупным ТРЦ стало сложнее найти арендаторов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торгово-развлекательным центрам в Челябинске нужна смена концепции, но денег на нее не хватает. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал доцент кафедры менеджмента Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Денис Стукалов.

Спрос на торговые центры в Челябинске в 2022 году снизился на 68%. Многим не хватает покупателей, а после ухода с российского рынка иностранных компаний остаются пустующие торговые площади.

По словам Дениса Стукалова, проблемы у ТРЦ начались еще в 2014 году. Покупательская способность у россиян стала снижаться, формат большого торгового комплекса уже не удивлял, а товары все чаще и чаще стали заказывать через интернет.

В Москве с проблемой справились, преобразовав некоторые торгово-развлекательные центры в торгово-выставочные. В Екатеринбурге ТРЦ «Мега» привлекает посетителей за счет работающей рядом зоны отдыха. Но смена концепции требует серьезных вложений, у челябинских владельцев ТРЦ на нее может не хватить денег.

При этом, по словам Дениса Стукалова, мелкие челябинские торговые центры благополучно переориентировались на покупателей с небольшими доходами и не страдают теперь от нехватки арендаторов и посетителей.

Напомним, в Челябинске на продажу выставили ТРК «Куба». За него просят 1,2 млрд рублей.

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