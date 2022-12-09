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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 10:05

В Челябинской области 9-летний мальчик покончил с собой

Тело ребенка обнаружили дома
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Погибший ребенок был из благополучной семьи

Погибший ребенок был из благополучной семьи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кунашакском районе 9-летний мальчик покончил с собой. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Известно, что тело ребенка обнаружили в доме.

— Семья благополучная, но мама воспитывает детей одна, — добавила Ирина Гехт.

Погибший ребенок был из многодетной семьи. Что стало причиной суицида, пока неизвестно. В пресс-службе Следственного комитете Челябинской области заявили, что информации о случившейся трагедии пока нет.

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