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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:17

В Челябинске 10 декабря перекроют улицу Худякова

Там будут чинить водопровод
Елена КОЛЧИНА
Улицу раскопают, чтобы добраться до труб

Улицу раскопают, чтобы добраться до труб

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центральном районе Челябинска на 12 часов ограничат движение. Проезд перекроют по улице Худякова, возле дома №12, стр. 1.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 субботы 10 декабря.

На участке займутся ремонтом водопровода.

— Госавтоинспекция рекомендует водителям заблаговременно продумать свой маршрут и возможные пути объезда, — заявили в ГИБДД.

Напомним, в Челябинске на этой неделе закрывают также движение трамваев в Ленинский район. Проезд общественного транспорта ограничивают по ночам.

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