Помощницу настоятеля челябинского храма будут судить за вождение в пьяном виде

Церковная староста пьяной пришла и на судебное заседание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске будут судить помощницу настоятеля храма за вождение в пьяном виде. В октябре этого года женщину за рулем Mazda 3 остановили сотрудники ГИБДД. Инспекторы сразу почуяли, что дамочка находится в нетрезвом состоянии, и предложили пройти медосвидетельствование. Но она отказалась.

Позже выяснилось, что церковную старосту уже ловили с подобными выходками. Дважды ей выписывали штраф в размере 30 тысяч рублей и отбирали водительские права — сначала на полтора года, а потом на 1 год и 8 месяцев. Но такие наказания женщину ничему не научили, поэтому теперь против нее завели уголовное дело.

— Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», — уточнили в Советском районном суде.

И на этом ее алкогольные приключения не закончились. 7 декабря женщина пьяная пришла на судебное заседание. За такое поведение ее заключили под стражу, так что ближайшие два месяца она проведет в СИЗО, вдали от дома и спиртных напитков.

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