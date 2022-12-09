Алексей Текслер встретился с Героями России из Челябинской области их семьями

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с южноуральцами — Героями России и их семьями. На беседу были приглашены Сергей Зяблов, Илья Панфилов и родители павших Героев: Евгения Родионова, Тимура Ибрагимова, Артура Курбангалеева и Дмитрия Новоселова.

— Они совершили подвиги во имя страны и людей, ради будущего России. И на Южном Урале об этом не забывают, — написал Алексей Текслер после встречи в своей соцсети.

Глава региона подчеркнул, насколько важен День Героев Отечества для страны и поблагодарил родителей за достойное воспитание детей, ставшими защитниками Родины.

— Потеря близких – невосполнимая потеря, мы обязаны сохранить память о ваших сыновьях, которые героически пали, — сказал Алексей Текслер.

На встрече с Героями губернатор обсудил патриотическое воспитание подрастающего поколения. Алексей Текслер сообщил, что в южноуральских школах будут проводиться уроки в память о героях спецоперации. Вопрос уже прорабатывается в правительстве региона.

Также сегодня Алексей Текслер возложил венки и цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы в Челябинске.

Героев Отечества сегодня вспоминают в России. Фото: пресс-служба губернатора.

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