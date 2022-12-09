В Челябинской области 16-летнего угонщика смогли остановить, только забаррикадировав дорогу грузовиками

Из машины подросток вышел с поднятыми руками. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области 16-летний юноша угнал машину, пытался сбежать на ней от полицейских и остановился только когда те перекрыли дорогу грузовиками.

О пропаже Honda Accord заявил в полицию житель Пласта. Машину объявили в розыск и вскоре заметили на дороге Южноуральск-Магнитогорск. В погоню за иномаркой отправились экипажи ДПС. Водитель Honda категорически не хотел останавливаться, игнорировал все требования по громкоговорителю и только жал на газ.

Машин на дороге было много, поэтому применить оружие для остановки нарушителя сотрудники ГИБДД не рискнули.

Тем временем лихач свернул в сторону Троицка. Автоинспекторов города предупредили, что в их сторону двигается угонщик. Полицейские срочно перекрыли движение на подъезде к городу и заблокировали дорогу, поставив поперек нее два грузовика.

Только увидев, что дальше ехать некуда, угонщик остановился. Оказалось, что это 16-летний пьяный житель Пласта. На пассажирском сиденье рядом с ним ехала 17-летняя девушка.

У лихача, несмотря на юный возраст, уже имелись судимости, в том числе за угон.

Юношу отправили в изолятор временного содержания. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в отношении него возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, а также составили административные протоколы о невыполнении требований об остановке и вождении в состоянии опьянения.

Ранее в Челябинской области задержали серийного автоугонщика. Его подозревают в похищении минимум восьми машин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.