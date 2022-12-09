В Челябинской области на занятиях в школах будут рассказывать о современных героях России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 9 декабря, встретился с героями России Сергеем Зябловым и Ильей Панфиловым. Они обсудили важность патриотического воспитания среди подрастающего поколения. По итогам встречи глава региона поручил своему заместителю Алексею Фартыгину проработать вопрос о проведении в школах уроков в память о героях нового времени.

— Сейчас перед нами новые вызовы – на юге нашей страны проходит специальная военная операция, и много наших ребят сегодня находится там, и они тоже герои, каждый день защищают будущее нашего государства, — отметил губернатор. — Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети знали об их подвигах.

Глава региона поблагодарил участников встречи за патриотическую работу в южноуральских школах, а также за помощь в проведении частичной мобилизации.

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