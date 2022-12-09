В Челябинске одобрили строительство храма на Комсомольском проспекте

Фото: челябинская епархия

На публичных слушаниях в Челябинске одобрили строительство храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Здание, оформленное в византийском стиле, появится в границах улиц Чайковского и Комсомольского проспекта. Об этом сообщили в челябинской епархии.

— Инициатором проекта выступила местная религиозная организация православного Прихода храма Иерусалимской иконы Божией Матери города Челябинска, — рассказали в пресс-службе.

Участники публичных слушаний поддержали проект строительства нового храма. Как отметил настоятель и священник Евгени Лучинин, церковь станет украшением для Комсомольского проспекта.

На возведение храма выделили участок площадью более 4 тысяч квадратных метров. В ходе работ уберут автостоянку, которая находится в этом месте. Кроме того, рядом с храмом построят дом с котельной, где будут жить священнослужители. Вместимость церкви будет рассчитана на 250 прихожан.

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